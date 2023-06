One Championship, Martine Michieletto vince al debutto: battuta Amber Kitchen

Martine Michieletto scrive una pagina di storia della sua carriera ma nel complesso degli sport da combattimento italiani. L’atleta valdostana della muay thai ha battuto l’inglese Amber Kitchen al Lumpeenee stadium, a Bangkok, al debutto in One Championship, la promotion più importante d’Asia. La portacolori del Fighting Club Valle d’Aosta – prima donna italiana a combattere per One – si è imposta con decisione unanime dopo una battaglia tutt’altro che agevole e che l’ha vista anche gestire una ferita al sopracciglio. Poi la crescita, istante dopo istante, round dopo round. “Sono contenta di questo risultato, è stata una guerra e alla fine la mia avversaria al peso post match ha pesato quasi 4 kg in più di me. Ho fatto questo incontro dopo quasi un anno dal mio ultimo combattimento ed erano tre anni che non gareggiavo nella Muay thai”, ha dichiarato Martine dopo il combattimento, come riporta la Rai.