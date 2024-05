Non solo Mattia Faraoni, si arricchisce la card di Oktagon Tsunami 2024: sul ring anche Yuri Farcas

Cresce l’attesa per Oktagon Tsunami 2024, evento di combattimento in programma al PalaTiziano di Roma sabato 29 giugno. Da 26 anni è il galà più importante nel panorama italiano degli sport da combattimento (sotto l’egida dello CSEN, con la collaborazione di Fight1, fondata dal promoter milanese Carlo Di Blasi) e sul ring ci sarà un ‘padrone di casa’ d’eccezione come Mattia Faraoni, che affronterà il kickboxer romeno Danut Hurduc. Ma non solo.

Nella card c’è spazio anche per il gigante piemontese Yuri Farcas (campione iridato ISKA di kickboxing e attualmente sotto contratto con la promotion asiatica One Championship) che affronterà, nella stessa serata capitolina, il 40enne campione portoghese Bruno “Ironclad” Susano (con un palmares importante a Superkombat e nel circuito mondiale ISKA, dove ha conquistato due titoli mondiali, senza considerare alcune sfide esaltanti contro campioni del calibro di Claudio Istrate). Per entrambi, un successo a Roma, significherebbe rilanciarsi in “One” (come nel caso del più esperto atleta lusitano) o rafforzare la propria posizione (come per Farcas che combatte per il team “Kombat Mirafiori”).

In carriera sono 11 i match (con ben 6 vittorie di cui 3 per KO) di Farcas che si prepara per questo prestige fight nella categoria fino a 95 kg da tre round da tre minuti ciascuno. Il modo migliore per arricchire una manifestazione che vede il patrocinio dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale e di Regione Lazio. Tra gli sponsor confermano la loro presenza Tsunami Nutrition (title sponsor dell’evento), RTL 102.5, Leone Sport 1947, Wide e Clappit.com (per l’area ticketing).