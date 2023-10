Mattia Faraoni testimonial della Leone 1947. Intesa anche per Oktagon Torino

Il campione del mondo ISKA Mattia Faraoni è il nuovo volto di Leone 1947, la storica azienda italiana di articoli per il fighting ed il pugilato. Sarà il kickboxer e pugile, noto al pubblico anche come Youtuber, il testimonial del marchio. Non solo. Infatti l’azienda milanese ha siglato anche il contratto di sponsorizzazione con Oktagon Torino ricoprendo il ruolo di gold sponsor del più celebre evento italiano di Fighting. La 26° edizione del gala, ideato nel 1996 da Carlo Di Blasi, avrà tutti i guantoni dei 3 titoli mondiali ISKA marcati Leone 1947.