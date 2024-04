Lutto per Francis Ngannou: è morto il figlio di 15 mesi dell’ex campione Ufc

Una terribile tragedia ha colpito Francis Ngannou. L’ex campione Ufc ha infatti confermato la morte del figlio Kobe, di soli 15 mesi, mentre rimangono ignote le cause. Questo il toccante messaggio postato sui social: “Troppo presto per andarsene, ma se n’è andato. Il mio piccolo bambino Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho gridato il suo nome molte volte ma non risponde più. Ero il meglio di me accanto a lui e ora non ho idea di chi sono. La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male. Come si fa a convivere con un simile dolore? Come si fa ad andare avanti? Vi prego aiutatemi perché davvero non so come fare“. Numerosi i messaggi di cordoglio alla stella camerunense, a cominciare dal rivale Conor McGregor.