La terza giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta, in corso al PalaMare di Caorle, ha visto salire in cattedra le prime categorie della lotta femminile, con un’ottima prestazione per l’Italia firmata Fabiana Rinella.

L’atleta siciliana si è messa in grande evidenza nella categoria al limite dei 55 kg, accedendo alla finale per il bronzo dopo un percorso brillante. Rinella ha superato la russa Natalia Gorlova con un punteggio netto di 15-9 e poi la turca Tuba Demir 4-3 in un match tiratissimo. La sua corsa si è fermata in semifinale contro l’ungherese Gerda Terek, che si è imposta per 4-1. Oggi l’azzurra tornerà dunque sulla materassina per giocarsi la medaglia continentale contro la francese Lilya Cohen.

Le altre gare

Nella stessa giornata si sono battute anche Alice Faccio (50 kg), Denise Piroddu (59 kg) e Juliana Catanzaro (68 kg), le cui strade si sono purtroppo interrotte prima del podio, senza la possibilità del ripescaggio. Faccio si è fermata ai quarti contro la russa Violetta Biriukova, mentre Piroddu e Catanzaro hanno concluso la loro gara agli ottavi, battute rispettivamente dalla svedese Samuelsson e dalla turca Erkan.

Non è riuscito a proseguire il cammino neanche Luigi Comini, ultimo rappresentante azzurro della greco-romana. Dopo aver avuto accesso ai ripescaggi grazie al piazzamento in finale del suo avversario iniziale, Comini ha ceduto oggi al serbo Jakovljevic e ha così concluso la sua esperienza europea.

Domani, oltre alla finale per il bronzo di Fabiana Rinella, il programma prevede la seconda giornata eliminatoria della lotta femminile. L’Italia sarà rappresentata da Angela Casarola (53 kg), Maria Sofia Pira (57 kg), Alessia Casalino (62 kg), Emanuela Cervoni (65 kg) e Anna Iodice (72 kg), tutte a caccia di un posto tra le migliori d’Europa.

