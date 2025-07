Da oggi comincia la settimana che vedrà molti tornei di Golf al via: ecco un elenco completo per non perdersi alcuna emozione.

Dall’Irlanda alla Germania, passando per Spagna e Austria, il grande Golf internazionale fa il giro d’Europa con ben quattro tornei che cominciano oggi, giovedì 3 luglio.

Ecco l’elenco completo per non perdersi neanche un momento:

LET in Irlanda

Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso saranno nel field del KPMG Women’s Irish Open, 14° evento stagionale del Ladies European Tour, che avrà quale teatro dal 3 al 6 luglio il percorso del Carton House, un resort di lusso a Maynooth in Irlanda.

Nel buon field, alcune proette che frequentano il LPGA Tour statunitense quali le inglesi Charley Hull, numero 19 mondiale, e Georgia Hall, le svedesi Anna Nordqvist e Madelene Sagstrom e l’irlandese Leona Maguire, sulla quale fanno affidamento gli appassionati di casa.

Saranno le favorite, ma insieme a protagoniste del circuito continentale quali l’inglese Mimi Rhodes, leader dell’ordine di merito con tre titoli in stagione, Cara Gainer (n. 4), la gallese Darcey Harry (n. 7) e la francese Perrine Delacour (n. 8), anche loro a segno. Senza dimenticare, tra numerose altre, la svizzera Chiara Tamburlini, dominatrice nel 2024 con tre vittorie e la leadership nel ranking, l’altra irlandese Lauren Walsh, la spagnola Luna Sobron Galmes, la francese Nastasia Nadaud, l’indiana Diksha Dagar e la neozelandese Amelia Garvey. Non potrà difendere il titolo l’inglese Annabel Dimmock, in attesa del primo figlio.

Alessandra Fanali è in un bon momento sottolineato dalle tre top 15 di fila con un ottavo posto nel Tenerife Women’s Open. Alessia Nobilio, alla 12ª presenza, dopo la quarta piazza nel Dutch Ladies Open è stata altalenante nelle ultime cinque apparizioni e Anna Zanusso deve riscattare l’uscita al taglio in Repubblica Ceca arrivata dopo due eventi a premio. Il montepremi è di 450.000 dollari.

Alps Tour in Spagna

L’Alps Tour resta in Spagna per la dodicesima gara stagionale e la seconda di un trittico in terra iberica. Si disputa dal 3 a 5 luglio sull’isola di La Gomera, alle Canarie, la quinta edizione del Fred Olsen Alps de La Gomera con la partecipazione di 100 concorrenti, in rappresentanza di 11 nazioni, dei quali 27 italiani.

Sul percorso de La Tecina Golf difende il primo dei suoi due titoli sul circuito Gianmaria Rean Trinchero, 30ennre di Aosta, che ha dominato il torneo nel 2023, anno in cui si è svolto la volta precedente, superando di quattro colpi lo spagnolo Alvaro Hernandez Cabezuela, stabilendo il punteggio record dell’evento (194, -19).

Nel field quasi tutti i migliori giocatori del tour, compresi 18 tra i primi 20 dell’ordine di merito (otto in top ten), con otto dei dieci vincitori stagionali: gli iberici Javier Calles Roman (n. 2), lo stesso Hernandez Cabezuela (n. 3, unico con due successi), Javier Barcos (n. 4), Asier Aguirre Izcue (n. 6), Jorge Maicas (n. 12), lo svizzero Luca Galliano (n. 11), l’azzurro Andrea Romano (n. 13), a segno nell’Alps de Andalucia-Roquetas de Mar, e l’olandese Jerry Ji (n. 10), che si appena imposto nell’Aravell Golf Andorra Open.

Assenti Jacopo Vecchi Fossa (n .1), impegnato nel BMW International Open sul DP World Tour, e l’altro iberico Rocco Paolo Repetto Taylor (n. 8), che ha fatto suo un evento dell’HotelPlanner Tour acquisendo l’esenzione.

Tanti, comunque, i partecipanti da seguire tra i quali gli altri italiani tra i 20 Flavio Michetti (n. 9), Luca Memeo, Manfredi Manica e Filippo Bergamaschi, i francesi Quentin Debove (n. 5), Augustin Hole e Paul Margolis, gli irlandesi Robert Moran e Ronan Mullarney (n. 7) e l’olandese Lars Keunen. Il montepremi è di 42.500 euro dei quali 6.200 gratificheranno il vincitore.

HotelPlanner Tour in Austria

Unico passaggio in Austria dell’HotelPlanner Tour che propone dal 3 al 6 luglio l’Interwetten Open con sei italiani al via: Renato Paratore, numero uno della Road To Mallorca (ordine di merito), Lorenzo Scalise, Filippo Celli, Aron Zemmer, Michele Ortolani e Luca Cianchetti.

Nel field cinque tra i primi dieci del ranking: oltre a Paratore, che ha quale obiettivo primario il terzo successo per salire immediatamente sul DP World Tour, vi saranno lo spagnolo Quim Vidal (n. 5) e il francese Clement Charmasson (n. 9), anche loro a segno in stagione, l’altro transalpino Felix Mory (n. 7) e il sudafricano JC Ritchie (n. 10). Altri tre i vincitori nell’anno: lo statunitense Palmer Jackson, il danese Jonathan Goth-Rasmussen e l’iberico Rocco Paolo Repetto Taylor, che ha cominciato il 2025 con un titolo sull’Alps Tour passando poi sul circuito superiore con l’exploit nel Challenge de Cadiz.

Sul percorso dello Schladming-Dachstein Golf Club, a Oberhaus, da seguire anche gli scozzesi Euan Walker e David Law, il danese Victor Sidal Svendsen, l’iberico Santiago Tarrio, lo svedese Tobia Jonsson, i sudafricani Justin Walters e Keenan Davidse, l’austriaco Maximilian Steinlechner e il francese Oihan Guillamoundeguy.

Renato Paratore, dopo le due vittorie, ha proseguito nelle ultime cinque partecipazioni con piazzamenti tra il 15° e il 39° posto che gli hanno consentito di salire al vertice dell’ordine di merito. E’ reduce da un buona prova nell’82° Open d’Italia Lorenzo Scalise, che sta migliorando le sue prestazioni, anche se non è continuo. Celli, invece, ha perso il buon passo che l’ha sostenuto inizialmente, Ortolani ha concluso a metà classifica quattro delle cinque gare a cui ha preso parte, Zemmer attraversa un momento di difficoltà e Cianchetti è alla terza presenza. Il montepremi è di 300.000 euro con 48.000 appannaggio del primo in graduatoria.