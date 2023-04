Calendario Europei lotta Zagabria 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Campionati Europei di lotta olimpica 2023, in programma a Zagabria (Croazia) dal 17 al 23 aprile. I migliori atleti del continente si sfidano per salire sul podio e conquistare il titolo. L’Italia si presenta al via con 17 atleti, compreso il ritrovato Frank Chamizo Marquez, e proverà ad eguagliare o addirittura migliorare il bottino di tre medaglie dell’ultima edizione di Budapest.

STREAMING E TV – Le finali di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre nelle altre giornate Rai Sport mostrerà il Final Block in differita. Tutte le gare saranno inoltre visibili in diretta streaming sul sito della federazione internazionale UWW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato della manifestazione.

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO LOTTA

Calendario Europei lotta 2023 di Zagabria

LUNEDI’ 17 APRILE 2023

11.30-15.00 Qualificazioni stile libero 57-65-70-79-97 kg

18.00-19.30 Semifinali stile libero 57-65-70-79-97 kg

MARTEDI’ 18 APRILE 2023

11.30-15.00 Qualificazioni stile libero 61-74-86-92-125 kg

11.30-15.00 Ripescaggi stile libero 57-65-70-79-97 kg

16.45-17.45 Semifinali stile libero 61-74-86-92-125 kg

18.00-21.00 Finali stile libero 57-65-70-79-97 kg – Diretta tv su Rai Sport

MERCOLEDI’ 19 APRILE 2023

11.30-14.00 Qualificazioni lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

11.30-14.00 Ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg

16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

18.00-21.00 Finali stile libero 61-74-86-92-125 kg – Diretta tv su Rai Sport

GIOVEDI’ 20 APRILE 2023

11.30-14.00 Qualificazioni lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

11.30-14.00 Ripescaggi lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

18.00-21.00 Finali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg – Diretta tv su Rai Sport

VENERDI’ 21 APRILE 2023

11.30-15.30 Qualificazioni greco-romana 55-63-77-87-130 kg

11.30-15.30 Ripescaggi lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

16.45-17.45 Semifinali greco-romana 55-63-77-87-130 kg

18.00-21.00 Finali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg – Diretta tv su Rai Sport dalle 19.30

SABATO 22 APRILE 2023

11.30-15.30 Qualificazioni greco-romana 60-67-72-82-97 kg

11.30-15.30 Ripescaggi greco-romana 55-63-77-87-130 kg

16.45-17.45 Semifinali greco-romana 60-67-72-82-97 kg

18.00-21.00 Finali greco-romana 55-63-77-87-130 kg

DOMENICA 23 APRILE 2023

15.00-16.45 Ripescaggi greco-romana 60-67-72-82-97 kg

17.00-20.00 Finali greco-romana 60-67-72-82-97 kg