Lotta, Ranking Series: cinque azzurri in scena a Budapest

Budapest, capitale dell’Ungheria, ospiterà l quarto e ultimo appuntamento stagionale delle Ranking Series di lotta che avrà come partecipanti anche la Nazionale Italiana. A rappresentare il Tricolore saranno presenti cinque atleti azzurri.

Le gare partiranno da domani ed andranno avanti fino a domenica 16 luglio per conquistare punti preziosi in vista dei Mondiali di settembre, in programma a Belgrado (in Serbia). Zaur Kabaloev (72 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) andranno a caccia del podio nella greco-romana. In gara poi Benjamin Honis (97 kg) e Abraham Conyedo (125 kg) nella libera maschile; con Dalma Caneva (72 kg) in scena in quella femminile. In ognuna delle quattro giornate le qualificazioni e i ripescaggi saranno dalle 10.30 alle 15; mentre le finali si svolgeranno a partire dalle 17.