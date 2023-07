Ternana, risoluzione consensuale con Andreazzoli

La Ternana ha annunciato tramite comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Aurelio Andreazzoli. L’allenatore, ingaggiato lo scorso anno per sostituire Lucarelli, era stato esonerato dopo poche settimane e successivamente richiamato con il contratto ancora in essere. Ad oggi, Andreazzoli e la società rossoverde si separano in via definitiva.