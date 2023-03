Karate, le ragazze del kata sul tetto d’Europa. Gli azzurri chiudono con 14 medaglie

La squadra femminile azzurra di kata ha battuto la selezione spagnola 45.6 a 43.3 nella finalissima dell’Europeo. Una grande prestazione per Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Noemi Nicosanti che si confermano le più forti del continente. Ad impreziosire la spedizione italiana al torneo, sono stati Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice che, sempre nella gara a squadre, si sono imposti sul team francese 42.9 a 41.7 nella finalina per il bronzo. Si piazzano quinti, infine, i ragazzi azzurri della squadra di kumite. Oggi in gara la Turchia si è imposta per 3-2 dopo un confronto spettacolare. Per la Nazionale italiana sono 14 (di cui 4 titoli continentali) le medaglie all’Europeo tra karate senior (11) e parakarate (3). Per i senior undici medaglie su sedici disponibili. Gli altri ori sono stati conquistati da Angelo Crescenzo (60kg), Michele Martina (84kg) e da Mattia Allesina (parakarate).

Queste tutte le medaglie azzurre.

Oro: Angelo Crescenzo (60kg), Michele Martina (84kg), la squadra femminile di kata e Mattia Allesina (parakarate).

Argento: Veronica Brunori (55kg), Mattia Busato (kata), Benedetta Belotti (parakarate).

Bronzo: Erminia Perfetto (50kg), Silvia Semeraro (68kg), Clio Ferracuti (+68kg), la squadra femminile di kumite, Terryana D’Onofrio (kata), la squadra maschile di kata, Valerio Di Cocco (parakarate).