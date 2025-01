Teddy Riner, stella del judo mondiale, ha confermato che i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 saranno gli ultimi della sua carriera. Il judoka francese era all’ippodromo di Vincennes per assistere alla Prix d’Amérique Legend Race e a margine dell’evento ha parlato anche del proprio futuro: “Le Olimpiadi del 2028 sono sempre attuali”, ha dichiarato ai microfoni di RMC Sport. “Recentemente ho subito un intervento chirurgico per tornare al lavoro velocemente, nelle migliori condizioni e, soprattutto, sogno ancora le Olimpiadi perché Los Angeles sarà qualcosa di pazzesco. Posso dirlo, che questi saranno i miei ultimi quattro anni. Ecco, è sicuro, è certo“.

L’atleta francese avrà 39 anni al momento della rassegna californiana, a cui prenderà parte con il sogno di espandere il proprio palmares. Riner, nel corso della propria carriera, ha ottenuto cinque titoli olimpici, di cui tre individuali e due a squadre. L’oro ottenuto nei Giochi di Parigi 2024 lo ha portato ad essere il judoka più titolato della categoria +100kg maschile, con quattro ori e cinque medaglie totali collezionate nel corso di cinque partecipazioni.

L’intervento al gomito

Riner, che quest’anno compirà 36 anni, è stato operato al gomito destro all’inizio del 2025. Si tratta di un intervento che ha rimandato per diverso tempo, come lui stesso ha confermato a fine dicembre: “Sono sette anni che devo operarmi questo gomito, l’ho tirato ed eccolo lì, non posso più, fa troppo male“. Il francese era atteso al Grand Slam di Parigi, in programma tra l’1 e il 2 febbraio, ma la convalescenza dall’operazione lo ha costretto a posticipare il rientro. Il judoka ha da poco firmato il rinnovo con il Paris Saint Germain, al termine di una lunga trattativa.