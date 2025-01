Termina nel migliore dei modi l’ultima giornata della 58esima edizione del Challenge International di Ginevra, in Svizzera. Il 17enne Carlos D’Ambrosio vince nei 200 stile libero. Il tesserato per la Fondazione Bentegodi e seguito da Luca De Monte, bronzo agli Eurojunior di Vilnius 2024 nei 100 stile libero, tocca in 1’49″77 davanti a Stefano Ballo (1’50″77) e al portoghese Ribeiro (1’50″78). Ai piedi del podio Gabriele Valente è quarto con 1’51″32. Federico Burdisso domina i 200 farfalla. Il bronzo olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo fa segnare il record della manifestazione fermando il cronometro sull’1’56″72. Cancellato il limite precedente che il fuoriclasse ungherese Laszlo Cseh aveva nuotato il 24 gennaio del 2016 (1’57″37). Secondo posto per lo spagnolo Miguel Martinez Novoa, a oltre quattro secondi dall’azzurro in 2’00″85. Terzo Palmisani in 2’01″03. Sara Curtis batte Roos Wanotterdijk nei 50 stile libero. La 17enne di Savigliano, tesserata con Esercito e CS Roero, seguita da Thomas Maggiora e ottava con la 4×100 sl alle Olimpiadi di Parigi 2024, ferma il cronometro in 25″19 anticipando la belga (25″50) e la compagna di nazionale Chiara Tarantino, terza in 25″73.

Nelle altre gare

Seconda ma con il record under 17 della manifestazione Lucrezia Domina che chiude i 200 stile libero in 2’01″09, alle spalle della portoghese Francisca Martins (2’00″12), di cinque anni più grande e cancella il precedente record giovanile del meeting di Ginevra che apparteneva a Federica Pellegrini con 2’02″39 dal 16 gennaio 2004. Secondo anche Carlos D’Ambrosio nei 50 stile libero (23″14) che chiudono la manifestazione.

Sara Curtis non concede il bis nei 100 dorso (1’01″95) e chiude terzo dietro ad Anita Gastaldi (V02 Nuoto Torino), che la precede di tre decimi, e alla belga Roos Wanotterdijk che vince in 1’00″80. Anna Pirovano e Lucrezia Mancini sono rispettivamente seconda e terza nei 100 rana. 1’09″59 e 1’09″96 i tempi delle due azzurre, che si inchinano alla spagnola Nayara Pineda Lopez che fa segnare anche il record della manifestazione in 1’09″29.

I risultati degli italiani nelle finali

Domenica 26 gennaio

200 stile libero mas

1. Carlos D’Ambrosio 1’44″97

4. Gabriele Valente 1’51″32

200 stile libero fem

1. Francisca Martins (Por) 2’00″12

2. Lucrezia Domina 2’01″09 record under17 della manifestazione

5. Sofia Morini 2’01″61

6. Chiara Tarantino 2’01″71

7. Chiara Sama 2’02″45

8. Caterina Santambrogio 2’02″71



200 farfalla mas

1. Federico Burdisso 1’56″72 record della manifestazione

200 farfalla fem – nessuna azzurra in gara

1. Laura Cabanes Garzas (Esp) 2’13″80

100 dorso mas

1. Roman Mityukov (Swi) 54″47

5. Daniele Del Signore 55″97

100 dorso fem

1. Roos Wanotterdijk (Bel) 1’00″80

3. Sara Curtis 1’01″95

100 rana mas – nessun azzurro in gara

1. Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento) 1’02″03

100 rana fem

1. Nayara Pineda Lopez (Esp) 1’09″29 record della manifestazione

3. Lucrezia Mancini 1’09″96

50 stile libero fem

1. Sara Curtis 25″19

3. Chiara Tarantino 25″73

8. Sofia Morini 26″78

50 stile libero mas

1. Jordan Cooley (Gbr) 22″76

2. Carlos D’Ambrosio 23″14

I risultati e i tempi degli italiani in batteria

200 stile libero mas

1. Jordan Cooley (Gbr) 1’52″11

2. Carlos D’Ambrosio 1’52″63 qual in finale

6. Gabriele Valente 1’53″56 qual in finale

200 stile libero fem

1. Francisca Martins (Por) 2’01″10

3. Sofia Morini 2’02″85 qual in finale

4. Chiara Sama 2’03″29 qual in finale

5. Lucrezia Domina 2’03″36 qual in finale

7. Chiara Tarantino 2’03″83 qual in finale

8. Caterina Santambrogio 2’03£87 qual in finale

200 farfalla mas

1. Federico Burdisso 1’59″04 qual in finale

200 farfalla fem – nessuna azzurra in gara

1. Laura Cabanes Garzas (Esp) 2’15″11

100 dorso mas

1. Roman Mityukov (Swi) 55″03

6. Daniele Del Signore 56″62 qual in finale

100 dorso fem

1. Roos Wanotterdijk (Bel) 1’01″70

2. Sara Curtis 1’02″03

100 rana mas – nessun azzurro in gara

1. Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento) 1’01″98

100 rana fem

1. Anna Pirovano (GS Fiamme Azzurre) 1’10″04 record della manifestazione

1. Nayara Pineda Lopez (Esp) 1’10″04 record della manifestazione

4. Lucrezia Mancini 1’10″64 qual in finale

La formula e i convocati

58esima edizione del Challenge International di Ginevra e formula che non cambia: batterie e finali, cui accedono i migliori otto tempi, per le gare dai 100 in su; tre turni (batterie, semifinali e finali) per le gare veloci.

Gli azzurri a Ginevra. Sara Curtis (Esercito/CS Roero), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Sofia Morini (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Chiara Sama (Team Romagna), Lucrezia Domina (H. Sport), Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Federico Burdisso (Esercito), Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport Rane Rosse), Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene), Domenico De Gregorio (Olimpia Sport Village). Gli azzurri sono seguiti dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli e dai tecnici Federico Benda, Marco Marsili e Thomas Maggiora.