Judo, Mondiali 2023: Odette Giuffrida conquista il bronzo nei 52kg a Doha

di Mattia Zucchiatti 1

Odette Giuffrida ha conquistato il bronzo nella categoria dei 52 chilogrammi ai campionati del mondo di judo, in corso di svolgimento sui tatami dell”Al Attiyah Arena’ di Doha in Qatar. L’azzurra, oltre a collezionare la prima medaglia iridata in carriera, raccoglie anche punti in vista della formazione del ranking per le Olimpiadi di Parigi. La 28enne portacolori dell’Esercito nella finale che valeva uno dei due bronzi ha sconfitto dopo ben otto minuti di ‘golden score’ la kosovara Distria Krasniqi. Un waza-ari regala un risultato importante per la carriera di Odette, che può già vantare due medaglie olimpiche, sempre nei 52 kg, l’argento a Rio de Janiero 2016 e il bronzo a Tokyo 2020 (è la prima europea a riuscirci). Questa mattina Giuffrida, qualificata direttamente al secondo turno, aveva superato l’azera Aydan Valiyeva e la marocchina Soumiya Iraoui. Ai quarti di finale però è arrivata la sconfitta contro l’ungherese Reka Pupp, poi eliminata in semifinale e sconfitta anche nel combattimento valevole per l’altro bronzo. Ai ripescaggi Odette ha battuto in rimonta l’israeliana Gefen Primo. L’oro è andato alla giapponese Uta Abe, che si regala così il quarto titolo mondiale, con in mezzo l’oro olimpico a Tokyo. In questa rassegna iridata l’Italia è a quota due medaglie, entrambe di bronzo: ieri sul podio era salita Assunta Scutto.