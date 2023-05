Real Madrid, durante la finale di Coppa del Rey ladri a casa di Rodyrgo

Dei ladri hanno provato a compiere un blitz nella casa di Rodrygo, attaccante del Real Madrid. Mentre l’attaccante dei Blancos era impegnato a conquistare la Coppa del Rey in quel di Siviglia nella finale contro l’Osasuna, alcune persone si sarebbero introdotte nella villa dell’attaccante brasiliano per rubare in casa. I ladri sarebbero riusciti a prendere qualcosa dalla villa di La Moraleja. Un sabato dunque dolce per via della doppietta in finale, ma anche amaro per il furto subito in casa per Rodrygo. Sull’accaduto stanno indagando gli inquirenti locali.