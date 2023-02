Judo, Grand Slam Parigi 2023: Sulli e Paissoni lontani dal podio, domani tocca a Parodi

Ha preso il via il fine settimana di incontri valido per il Grand Slam di judo a Parigi, dove si lotta alla Accor Arena di Bercy. L’Italia si presente con un team piuttosto rimaneggiato composto da soli tre rappresentanti, di cui due in gara quest’oggi. Gabriele Sulli nei -73 kg ha ottenuto due buone vittorie ai danni del cipriota Panagiotis Shakos e dello statunitense Dominic Rodriguez prima di cedere al numero uno del ranking Lasha Shavdatuashvili, che poi è andato a conquistare anche il successo finale nella categoria.

Stesso epilogo anche per Carola Paissoni nei -63 kg femminili. L’azzurra ha battuto all’esordio la kazaka Esmigul Kuyulova prima di arrendersi ad una delle favorite della vigilia, la forte brasiliana Ketleyn Quadros, numero cinque della classifica mondiale. Domani in gara l’ultimo azzurro rimasto in corsa, ovvero Lorenzo Parodi nei -81 kg maschili. Anche per lui però le cose non saranno affatto semplici, dato che nel caso dovesse passare il round d’apertura contro Houinato avrebbe poi il georgiano Grigalashvili.