Giorgia Stangherlin chiude al quinto posto nei 70 kg a Baku, tappa del Grand Slam di Judo 2025. Dalla sua parte di tabellone l’azzurra ha sconfitto prima la turca Fidan Ogel e poi l’australiana Aoife Coughlan. In semifinale è arrivata la delusione contro la rumena Serafima Moscalu, che si è imposta grazie a un ippon. Nella finale per la medaglia di bronzo Tangherlin non è riuscita a spuntarla sulla giapponese Shiho Tanaka. Al maschile Manuel Parlati non è andato oltre il settimo posto nei 73 km. Domani per l’ultimo giorno di gara ci saranno Kenny Bedel e Tiziano Falcone entrambi nella categoria 90 chilogrammi.

Altri due quinti posti nella giornata di apertura

Con due quinti posti e un settimo piazzamento si è aperta la prima giornata del Grand Slam di Baku.

Veronica Toniolo ha esordito nella pool B dei 57 chilogrammi battendo l’azera Fidan Gasimova per yuko. Il successivo incontro con la brasiliana Jessica Lima l’ha costretta ai ripescaggi dove si è imposta sulla georgiana Eteri Liparteliani per waza-ari e ha conquistato l’accesso alla finale per il bronzo. Nell’incontro per la medaglia ha ceduto alla serba Marica Perisic per hansoku-make.

Podio sfiorato anche da Giulia Ghiglione nei 48 kg: dopo aver superato l’azera Leyla Aliyeva per hansoku-make, è stata fermata dalla svedese Tara Babulfath e nel ripescaggio ha battuto la brasiliana Natasha Ferreira per yuko. La finale per il bronzo l’ha vista opposta alla serba Andrea Stojadinov che si è imposta sull’azzurra per waza-ari.

Dove seguire il Grand Slam di Baku

Sarà possibile seguire le finali in diretta su Sky Sport Arena (canale204), dalle ore 14 alle 16.30 (considerato il fuso orario di Baku di + 3 ore) con il commento di Ylenia Scapin e Ivano Pasqualino.