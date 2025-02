Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia in quel di Cortina d’Ampezzo, dove è andato in scena il quarto appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di SnowboardCross. Michela Moioli chiude la sua gara in settima posizione assoluta dopo essersi piazzata terza nella Small Final che vedeva protagoniste anche Josie Baff, Noeemie Wiedmer e Mia Clift. Il successo è andato a Charlotte Bankes, che si è invece imposta nei confronti di Lea Casta, Manon Petit Lenoir e Julia Pereira de Sousa. Bankes che allunga così nei confronti di Casta nella classifica generale: 350 a 285, con Baff terza con 250 punti seguita da Moioli, quarta a 198.

Qualche rammarico per come è andata la semifinale dell’azzurra, dato che la caduta di Mia Clift che la precedeva ha costretto Moioli ad alzare il piede, perdendo così la coda delle transalpine Pereira De Sousa e Casta che si sono così aggiudicate il posto nel turno decisivo, costringendo la campionessa bergamasca a duellare nella finale per il quinto posto. Per quanto riguarda le qualifiche, erano rimaste escluse per pochi centesimi dalle migliori sedici Caterina Carpano, Sofia Groblechner, Lisa Francesia Boirai, Marika Savoldelli e Sofia Belingheri.

VINCE CHOLLET LA PROVA MASCHILE

La prova maschile ha visto invece il trionfo di Aidan Chollet nella finale contro Kurt Hoshino, Cody Winters e Radek Houser. Nella Small Final Eliot Grondin ha invece superato Cameron Bolton e Leon Ulbricht. Percorso breve per gli azzurri, con sia Lorenzo Sommariva che Omar Visintin eliminati negli ottavi di finale. In mattinata avevano invece mancato la qualificazione Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Niccolò Colturi, Federico Podda, Luca Abbati, Octavian Buda e Tommaso Costa mentre Matteo Menconi non ha preso parte alla prova.

In classifica generale Chollet accorcia, ma con i suoi 170 punti è ancora molto lontano dai 295 i Grondin. Poi c’è Dusek a 152, Haemmerlee a 149 e Bolton a 148. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di SBX è fissato tra il 28 febbraio ed il 2 marzo nella turca Erzurum, dove sono in programma uan sfida individuale ed una prova mista a squadre.