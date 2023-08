Judo, Gp Zagabria: argento per Toniolo nei -57 kg

La Nazionale di judo inizia il quarto e ultimo Grand Prix della stagione nel migliore dei modi. In Zagabria, durante la prima giornata di gare, la ventenne Veronica Toniolo ha ottenuto il secondo gradino del podio nei -57 kg. L’azzurra, che non ha dovuto affrontare il primo turno data la sua testa di serie, ha conquistato la Pool A, vincendo su Yamini Mourya, Flaka Loxha e Seija Ballhaus. In semifinale si è scontrata con Kaja Kajzer, e dopo aver vinto il match è volata in finale per sfidare Marica Perisic, senza riuscire però a conquistare la vittoria.