Sta per alzarsi il sipario sui tatami della Mtel Hall Moraca di Podgorica, che tra mercoledì 23 e domenica 27 aprile ospiterà l’edizione 2025 dei Campionati Europei di Judo. L’Italia si presenterà in Montenegro quasi al gran completo per quella che sarà la prima kermesse continentale del nuovo quadriennio: sarà infatti il primo grande torneo post Olimpiadi di Parigi, con la lunga rincorsa che culminerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La squadra azzurra può contare sul contingente massimo di 18 azzurri (nove donne ed altrettanti uomini), di cui ben 11 reduci da Parigi 2024.

Questo l’elenco degli azzurri in gara: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Savita Russo (-63 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Elios Manzi (-66 kg), Matteo Piras (-66 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-81 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). Assente di lusso invece Alice Bellandi, vincitrice dell’oro olimpico l’estate scorsa nella categoria di peso dei -78 kg e che è ancora in piena preparazione in vista dei Mondiali di Budapest (pianificati nella capitale ungherese tra il 13 ed il 20 giugno).

Le aspettative azzurre per gli Europei di judo

L’obiettivo dell’Italia è quello di migliorare il risultato dell’edizione dello scorso anno, quando salutò Zagabria con un bottino di quattro medaglie: l’argento di Odette Giuffrida (-52 kg) ed i tre bronzi di Savita Russo (-63 kg), Elios Manzi (-66 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg), tutti e quattro presenti a Podgorica. Nel complesso nella capitale montenegrina si assegneranno 15 titoli (sette femminili, altrettanti maschili più quello del mixed team event). In ciascuna delle cinque giornate di gara il final block comincerà alle ore 16.00, dopo il quale si conoscerà la composizione dei vari podi.