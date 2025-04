L’Olimpia Milano asfalta la Vanoli Cremona nell’anticipo della ventisettesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Finisce con un perentorio 118-83 una gara mai in discussione, condotta dai biancorossi dal primo al 40esimo minuto; gli ospiti hanno provato a rimanere in scia a cavallo tra i due tempi, ma nel terzo quarto le Scarpette Rosse hanno ingranato la sesta marcia scappando via definitivamente nel punteggio. Percentuali altissime dal campo per Milano (71% complessivo) con ben 11 uomini a referto. Il miglior realizzatore è Armoni Brooks con 29 punti (12/15 dal campo), mentre Nico Mannion ne aggiunge 21; in doppia cifra anche Giordano Bortolani con 16, Stefano Tonut con 14 e Zach LeDay a quota 13. A Cremona non basta un Payton Willis da 21 punti (6/10 da tre), mentre Corey Davis e Tariq Owens si fermano rispettivamente a 14 e 13 punti.

La cronaca di Milano-Cremona

I primi due sono dell’Olimpia con il jumper di Mannion, mentre Cremona trova il long two di Davis. Milano prova subito a scappare via con Diop e le due penetrazioni di Brooks e Mannion per l’8-2, ma gli ospiti rispondono con la tabellata da tre di Burns. Va quindi in scena un duello a distanza a suon di triple tra Willis e Brooks, e la formazione di coach Brotto rimane in scia grazie alla schiacciata in campo aperto di Owens (17-13). Brooks però è incontenibile e prima segna da tre, poi va fino in fondo con il coast to coast per il 27-18 di fine primo quarto.

LeDay si svita e segna in post per il primo vantaggio in doppia cifra di Milano (29-18), con Brooks che continua a segnare. Cremona si aggrappa al solito Willis, ma LeDay in contropiede segna due comodi per il 35-21 dei padroni di casa. Continuano a piovere triple in casa Olimpia, griffate ancora da Brooks e LeDay, e dalla panchina trova un ottimo impatto anche Bortolani, con due canestri in fila in penetrazione e la tripla del 50-35. La Vanoli prova a non affondare grazie ad un paio di buone azioni offensive di Owens, poi la tripla di Davis riporta gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio. Tonut in penetrazione però fa 54-43, risultato con cui si conclude il primo tempo.

Secondo tempo senza storia

La ripresa si apre con il canestro e fallo di Willis, ma dall’altro lato risponde LeDay. Cremona però rimane lì nel punteggio con la tripla dall’angolo di Burns (56-49). Milano replica con Mannion dalla lunga distanza, ma Willis lo imita e Cremona rimane a -7. A questo punto però si scatena l’attacco milanese, che con un parziale di 23-3 scappa via nel punteggio in maniera pressoché definitiva fino all’82-55. A ispirare il parziale sono i soliti Brooks e Mannion, con la Vanoli che invece non riesce più a segnare. Lacey in fade away ferma l’emorragia per la formazione di Brotto, ma ormai è decisamente tardi, come testimonia l’87-59 con cui si conclude il terzo quarto.

Con un vantaggio che supera i 30 punti, l’ultima frazione è pura accademia. Milano continua a segnare con i titolari prima e con le seconde linee poi, toccando il massimo vantaggio sul +35 (103-68). Negli ultimi minuti c’è gloria anche per i giovani dell’Olimpia Suigo e Garavaglia, che segnano gli ultimi due canestri per il definitivo 118-83.