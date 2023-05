Judo, atleti russi tornano ai Mondiali: otto membri delegazione respinti dopo i controlli

La Federazione internazionale di judo (IJF) ha respinto otto nomi della delegazione proposta dalla Russia per partecipare sotto bandiera neutrale ai Mondiali 2023 in programma a Doha, in Qatar, dal 7 al 13 maggio (presenza che ha provocato il boicottaggio da parte dell’Ucraina). L’IJF ha accettato di reintegrare, sotto bandiera neutrale e in condizioni di neutralità, gli atleti russi e bielorussi, a seguito di una raccomandazione del CIO. La Federazione internazionale di judo ha ricevuto un elenco dei partecipanti e “ha condotto un’analisi indipendente del background degli atleti e dei delegati”. Solo gli atleti “impiegati presso il Federal Sports Training Center” e gli atleti “per i quali non sono state identificate informazioni che suggeriscano sostegno o opinioni sull’invasione russa dell’Ucraina” sono stati autorizzati a partecipare ai Mondiali 2023. “Dopo un esame approfondito, otto membri della delegazione sono stati respinti” dalla lista per partecipare ai Mondiali, ha sottolineato la IJF, senza specificare se si tratti di judoka o di qualsiasi altro membro della delegazione. La Federazione ucraina di judo ha annunciato ieri il suo ritiro dai Mondiali 2023, proprio a causa della presenza di atleti russi e bielorussi.