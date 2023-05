PSG, in Francia critiche a Verratti: “Se ha rispetto per il club, deve andare via”

Marco Verratti, tra i veterani del Paris Saint-Germain, si trova in un vortice di polemiche, soprattutto dopo che ‘Le Parisien’ ha svelato oggi un retroscena sul centrocampista della Nazionale azzurra, il quale sarebbe tornato dalle vacanze post Mondiali in sovrappeso di quattro chili: “troppe libertà” gli vengono concesse, dice il quotidiano transalpio. Anche Jerome Rothen lo ha attaccato in queste ultima ore: “Quando perde palla non gli si può dire niente solo perché è Marco Verratti e perché è così forte tecnicamente che può permetterselo. Ma i tifosi se ne sono accorti: ha avuto le sue possibilità, gli è stato anche rinnovato il contratto ma ora, se ha rispetto per il club come dice, deve andare via”.