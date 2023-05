L’arbitro di Bochum-Dortmund minacciato di morte: “Ho deciso di denunciare”

Gli strascichi per l’errore in Bochum-Borussia Dortmund hanno intrecciato la sfera privata dell’arbitro Sascha Stegemann che ha ammesso di aver sbagliato nel non concedere un rigore agli ospiti sull’1-1. Stegemann e la sua famiglia hanno ricevuto infatti insulti e minacce, come ha raccontato lui stesso al programma “Doppelpass”, su Sport1: “Comprendo le emozioni che si vivono dopo quanto successo venerdì – ha spiegato –. Ma io e la mia famiglia siamo stati minacciati concretamente. Per questo motivo ho sporto denuncia”. Anche il numero 1 dell’assoarbitri tedesca Lutz Michael Fröhlich ha espresso solidarietà al fischietto di Niederkassel: “Non c’è bisogno di parlare ancora dell’episodio verificatosi in campo – ha detto -. La squadra arbitrale ha commesso un errore. Quel che però non riesco a concepire è quel che succede dopo. Stegemann ha ricevuto minacce di morte, è una cosa squallida, inaccettabile, intollerabile”. Stegemann si era scusato nel post gara, ma non è bastato per evitare la rabbia di alcuni incivili. L’arbitro tedesco ora è sotto scorta.