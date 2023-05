Judo, al via i Mondiali di Doha 2023: diciotto gli azzurri presenti

Sono sempre più vicini i Campionati Mondiali di judo, in programma dal 7 al 14 maggio presso l’Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena di Doha. L’Italia arriva in Qatar con l’obiettivo di farsi valere dopo i tanti bei piazzamenti ottenuti sul massimo circuito, anche perché in palio, oltre alle medaglie, ci sono anche preziosi punti per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La rappresentativa azzurra potrà contare su ben 18 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne: Angelo Pantano (60 kg), Elios Manzi, Matteo Piras (66 kg), Manuel Lombardo, Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Nicholas Mungai, Christian Parlati (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg), Francesca Milani, Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo, Thauany David Capanni Dias (57 kg), Flavia Favorini (63 kg), Giorgia Stangherlin, Alice Bellandi (78 kg) e Asya Tavano (+78 kg). “Cominciano i nervosismi, come normalmente succede in questa fase – ha commentato Laura Di Toma – Entrambe le squadre si alleneranno fino all’ultimo per avvicinarsi nel migliore dei modi ai giorni di gara”, ha concluso il direttore tecnico azzurro.