Ferrari, Gazzetta: “Vasseur corteggia due tecnici Red Bull”

La “massiccia operazione di reclutamento” – parola di Frederic Vasseur – in casa Ferrari procede. Secondo la Gazzetta dello Sport, il team principal e general manager della Rossa è impegnato nell’operazione di arricchimento del team. C’è un salto di qualità da fare e al momento sono due ingegneri della Red Bull che Vasseur ha corteggiato. Secondo la Gazzetta, sarebbe stato fatto un tentativo per il piemontese Enrico Balbo, capo aerodinamico della Red Bull, ma la trattativa si sarebbe subito fermata per il rifiuto di quest’ultimo di lasciare Milton Keynes. Stessa risposta anche da Pierre Waché, il direttore tecnico del team campione del mondo.