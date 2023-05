Calendario Mondiali judo Doha 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di judo 2023, in programma da domenica 7 a sabato 13 maggio a Doha, in Qatar: ecco le informazioni per seguire tutte le sfide. Al via 630 atleti in rappresentanza di 99 Paesi, pronti a darsi battaglia sul tatami dell’Al Attiya Arena per aggiudicarsi il prestigioso titolo e salire sul podio iridato. L’Italia sarà al via con 9 uomini e 9 donne, il massimo consentito dal regolamento, con l’obiettivo di eguagliare e magari migliorare il bottino di due medaglie ottenuto lo scorso anno nell’edizione di Tashkent.

Tutti i combattimenti saranno visibili sul sito dell'IJF, mentre i Final Block saranno trasmessi anche in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now). Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali di judo di Doha 2023 con gli orari italiani (un'ora in meno rispetto al Qatar).

Calendario Mondiali judo di Doha 2023

DOMENICA 7 MAGGIO

10.00 Preliminari -48kg femminili e -60kg maschili

17.00 Final Block -48kg femminili e -60kg maschili

LUNEDI’ 8 MAGGIO

9.30 Preliminari -52kg femminili e -66kg maschili

16.00 Cerimonia di apertura

17.00 Final Block -52kg femminili e -66kg maschili

MARTEDI’ 9 MAGGIO

9.30 Preliminari -57kg femminili e -73kg maschili

17.00 Final Block -57kg femminili e -73kg maschili

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO

9.30 Preliminari -63kg femminili e -81kg maschili

17.00 Final Block -63kg femminili e -81kg maschili

GIOVEDI’ 11 MAGGIO

9.30 Preliminari -70kg femminili e -90kg maschili

17.00 Final Block -70kg femminili e -90kg maschili

VENERDI’ 12 MAGGIO

10.30 Preliminari -78kg femminili e -100kg maschili

17.00 Final Block -78kg femminili e -100kg maschili

SABATO 13 MAGGIO

9.30 Preliminari squadre miste

17.00 Final Block squadre miste