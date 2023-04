Highlights Alex Pereira – Israel Adesanya 2: Ufc 287 (VIDEO)

di Redazione 17

Gli highlights del match tra Alex Pereira e Israel Adesanya. Il nigeriano vince per ko al secondo round e riconquista la cintura di campione Ufc dei pesi medi. Dopo un primo round equilibrato, Izzy, stretto a parete dal brasiliano, trova un devastante gancio destro che stende l’ormai ex campione. L’arbitro interrompe subito la contesa e può partire la festa di Adesanya che batte per la prima volta Pereira dopo quattro precedenti tra kickboxing ed Mma. Ecco i colpi migliori del combattimento.