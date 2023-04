Italia femminile, Simonetti lascia il ritiro causa un infortunio al polpaccio

Continua la preparazione dell’Italia del calcio femminile in vista dell’amichevole di domani, a Roma, contro la Colombia, che si disputerà alle ore 16.30 presso lo Stadio Tre Fontane. Questa mattina la squadra si è allenata nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si è tenuta un’intensa seduta tecnico-tattica che ha preceduto il pranzo e il successivo break pasquale, con Milena Bertolini che, prima della partenza per la Capitale, ha deciso di concedere il pomeriggio libero alle sue giocatrici. Per la sfida contro la selezione sudamericana, la ct dovrà fare a meno di Flaminia Simonetti a causa di un problema muscolare al polpaccio destro: non essendo disponibile per la partita di domani, la centrocampista dell’Inter è stata esclusa dalla lista delle convocate e, in queste ore, lascerà Coverciano.