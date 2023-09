Clamoroso in Ufc, Strickland spazza via il regno di Adesanya: in Australia cade di nuovo il fenomeno nigeriano

di Mattia Zucchiatti 78

Sean Strickland ribalta ogni pronostico nel main event di Ufc 293 a Sydney e batte ai punti il campione dei pesi medi Israel Adesanya, strappandogli la cintura più ambita, quella che già un anno fa era passata di mano momentaneamente ad Alex Pereira. L’uomo meno atteso spazza via nuovamente il regno del fuoriclasse nigeriano, riuscendo dove Whittaker, Vettori e Cannonier hanno fallito. La contesa è già indirizzata al primo round, quando per poco Strickland non mette a referto il secondo ko della carriera nelle mma di Adesanya. La prima ripresa è di studio, tecnica, ma si accende nel finale quando l’americano prende il tempo al nigeriano con un destro pesante che spegne la luce al campione: Izzy crolla, ma riesce a rimanere in piedi e a resistere alla bufera di colpi. Ma l’episodio ribalta ogni piano gara. Adesanya insegue subito la rimonta, Strickland prova a gestire il vantaggio e il carico di autostima, provando a lavorare di scherma con il suo jab. Adesanya ha fretta di imporre il suo ritmo, ma Strickland è un bersaglio difficile.

La ripresa migliore di Izzy è la seconda (10-9), il terzo round è equilibrato (assegnato a Strickland), mentre è dal quarto in poi che lo sfidante inizia a concedere le briciole, imponendo stile e distanza al campione. Una statistica a metà quarto round svetta sulle altre: Adesanya ha trovato il bersaglio al volto solo 13 volte su 118 colpi tentati, mentre Strickland è andato a segno con 48 colpi su 106. Il nigeriano si affaccia al quinto e ultimo periodo da sfavorito dai bookmakers. E la situazione non cambia. E alla fine i giudici premiano con un triplo 49-46 Strickland, che piange e ringrazia il pubblico di Sydney. Terza sconfitta in tre anni per Adesanya, dopo che nei precedenti otto era rimasto imbattuto. E adesso l’universo dei pesi medi cambia radicalmente. Probabile una rivincita tra i due rivali, ma adesso anche gli altri big della categoria (incluso Marvin Vettori, reduce però dalla brutta sconfitta con Cannonier e quindi costretto ad aspettare) lavoreranno per avere una chance. C’è tempo per pensarci. Per adesso la Ufc si gode una delle più grandi sorprese della storia nella cornice della Qudos Bank Arena di Sydney e un nuovo campione del mondo dei pesi medi.