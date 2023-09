Napoli, dalla Spagna: il Barcellona pensa a Kvaratskhelia per il 2024

Nonostante il calciomercato sia finito da appena una settimana, alcune squadre pensano già a come rinforzarsi il prossimo anno. Tra queste c’è anche il Barcellona, che si starebbe già guardando intorno per il post Joao Felix. L’attaccante portoghese è infatti arrivato in prestito secco dall’Atletico Madrid e in estate tornerà ai colchoneros. Come riportato da El Nacional, tra i profili sondati dai catalani ci sarebbe anche quello di Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Ovviamente non sarà facile strapparlo a De Laurentiis, specialmente vista la precaria situazione finanziaria del Barça, ma il mercato regala sempre sorprese.