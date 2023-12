Paralimpiadi 2024 su Rai 2, Luca Pancalli: “Una cosa straordinaria”

“Le Paralimpiadi 2024 trasmesse su Rai 2 sono una cosa straordinaria, che ci permetterà di entrare ancora più efficacemente nelle case degli italiani”. Queste le dichiarazioni del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli nel corso di un incontro con la stampa, dopo l’annuncio dell’Ad Rai, Roberto Sergio relativo alla copertura televisiva delle Paralimpiadi. “Per la prima volta andremo sulla tv generalista – prosegue – Il nostro obiettivo è coinvolgere quante più persone possibili. La passione che genera questo impegno è potente e genuina, e vedere tanti italiani che sostengono atleti disabili senza avere un disabile in famiglia vuol dire andare verso un’Italia migliore”. Per Pancalli, la svolta nasce dall’aver trasferito “senso di responsabilità politica e di coscienza” verso un movimento che ormai fa molto parlare di sé. “La gente si sta innamorando, abituandosi a essere fruitrice di un messaggio che va oltre il mondo sportivo”. E sui dati di share: “C’è un interesse diffuso che ha fatto scaturire dati di ascolto e di audience che piano piano stanno crescendo“. Secondo Pancalli inoltre le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 “saranno un’occasione strategica perché giochiamo in casa, e siamo consapevoli che saranno l’evento su cui costruire il nostro futuro”. “L’Italia organizzerà i più bei Giochi invernali di sempre, ma non sono così convinto che saremo capaci di affrontare con altrettanta celerità il tema dell’accessibilità alle strutture turistiche della Paralimpiade”, spiega il presidente che si dice sicuro che “il lavoro da noi fatto assieme alla Fondazione Milano-Cortina può essere una delle più grandi legacy che lasceremo”.