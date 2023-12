Nuoto, collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre al 21 gennaio: convocati dieci azzurri

Si terrà a Johannesburg il collegiale in altura per un gruppo di dieci nuotatori azzurri, che faranno tappa in Sudafrica dal 30 dicembre al 21 gennaio. La spedizione sarà coordinata dal tecnico Stefano Franceschi, che andrà a comporre lo staff insieme al preparatore atletico Alessandro Conforto e al fisioterapista Stefano Amirante.

Di seguito l’elenco degli atleti convocati: Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport). Completano lo staff il