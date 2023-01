Vuelta a San Juan 2023, risultati e classifica terza tappa: ordine di arrivo, trionfa Simmons

Quinn Simmons si aggiudica la terza tappa della Vuelta a San Juan 2023, la corsa di grande rilievo di ciclismo che si disputa in Argentina: ecco di seguito i risultati e la classifica della terza frazione con partenza e arrivo all’Autodromo de Villicum dopo 170,9 chilometri. Si tratta di un altro percorso pianeggiante e la conseguenza doveva essere l’arrivo allo sprint, ma lo statunitense ha beffato tutti scattando all’ultima curva e si è preso una vittoria praticamente in solitaria. Secondo posto per il padrone di casa Richeze, terzo Bennett che conserva la maglia da leader. Di seguito ecco l’ordine di arrivo dei primi dieci classificati.

1 Quinn Simmons (Trek-Segafredo) 3.49.30

2 Maximiliano Richeze (Argentina) s.t.

3 Bennett Sam (Bora-Hansgrohe) s.t.

4 Fernando Gaviria (Movistar Team) s.t.

5 Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) s.t.

6 Peter Sagan (TotalEnergies) s.t.

7 German Nicolás Tivani (Team Corratec) s.t.

8 Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) s.t.

9 Daniel Oss (TotalEnergies) s.t.

10 Juan Pablo Dotti (Sindicato Empleados Públicos San Juan) s.t.