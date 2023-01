Lazio-Milan, Zaccagni: “Scudetto? Sognare non costa nulla, ma piedi per terra”

“Il lavoro è iniziato due anni fa, quando sono arrivato. Il mister mi ha migliorato tanto sotto l’aspetto delle conclusioni e dell’attaccare gli spazi. Ora sto trovando continuità di gol e sono molto contento. Mi diverto, questo gioco mi piace. Quando giochiamo partite come quella di stasera è bello, giocare insieme a compagni del genere rende tutto più facile. Dobbiamo continuare così”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni dopo la vittoria per 4-0 sul Milan all’Olimpico. Milinkovic accarezza il discorso Scudetto. Solo un sogno? “Sognare non costa nulla però dobbiamo rimanere con i piedi per terra stando aggrappati alle squadre che abbiamo davanti, continuando a fare questo tipo di prestazioni”. E su Immobile: “Speriamo di riaverlo presto”.