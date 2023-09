Vuelta 2023, risultati e ordine d’arrivo undicesima tappa: vince Herrada a Laguna Negra, Ganna decimo

Jesus Herrada vince l’undicesima tappa della Vuelta 2023. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima della salita per provare a lanciare il compagno Geraint Thomas, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Nelle retrovie i big con Kuss che resta in maglia rossa.

1. Herrada (COFIDIS) 3:29’17”

2. Gregoire (GROUPAMA) +3”

3. Kron (LOTTO DSTNY) +8”

4. Caicedo (EDUCATION-EASY POST) +12”

5. Thomas (INEOS GRENADIERS) +19”

6. Sanchez Mayo (BURGOS) +24”

7. Molard (GROUPAMA) +24”

8. Prodhomme (CITROEN TEAM) +27”

9. Godon (CITROEN TEAM) +58”

10. Ganna (INEOS GRENADIERS) +1’16”