Vuelta 2023, risultati e classifica sedicesima tappa: Vingegaard vince a Bejes e punta Kuss

La terza e ultima settimana della Vuelta 2023 si apre con la vittoria di Jonas Vingegaard nella sedicesima tappa della Vuelta 2023, grazie all’attacco sull’arrivo in salita verso Bejes. È lui a fare festa dopo una tappa breve (120 km) ma dal finale esplosivo, che ha visto Finn Fisher-Black arrivare a 43”, seguito da Wout Poels (49”). Sepp Kuss (oggi a 1’05”) rimane in maglia rossa, ma il vantaggio si riduce. L’altra punta del Team Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, è arrivato sul traguardo a 1’01”. Alla fine, arriva la dedica per Nathan Van Hooydonck, “il mio migliore amico”, parola di Jonas sul grave incidente del compagno di squadra in Belgio.

Il primo attacco di giornata è di Andreas Kron (Lotto Dstny) e Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), ma il numero dei fuggitivi sale a dieci dopo che i primi attaccanti vengono raggiunti da Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), Romain Bardet e Max Poole (DSM-Firmenich). A 80 km dal traguardo la fuga viene ripresa. A metà corsa c’è un’altra iniziativa: Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Ste), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost) Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) guadagnano qualche metro e sono loro a provare a dare uno scossone ad una tappa ancora da decifrare, con il gruppo a 57 secondi, trainato dalla Jumbo-Visma. Groves ha fatto suo senza problemi il traguardo volante di Unquera guadagnando 20 punti per la maglia verde. Nel gruppo intanto una brutta caduta ha coinvolto Luis Leon Sanchez, fermo a terra sull’asfalto per qualche minuto prima di riprendere la gara. I fuggitivi vengono raggiunti a 10km dal traguardo. E nel corso della salita verso Bejes, c’è l’attacco solitario di Vingegaard. Fisher-Black ci prova, Roglic e Kuss non riescono a rispondere. E per il danese arriva un altro successo, il secondo in questa Vuelta.

Ordine d’arrivo

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), +43”

3. Wout Poels (Bahrain Victorious), +49”

4. Michael Storer (Groupama-FDJ), +55”

5. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +1’01”

6. Enric Mas (Movistar Team) +1’01”

7. Aleksandr Vlasov (BORA – HANSGROHE) +1’01”

8. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +1’01”

9. Mikel Landa (Bahrain Victorious), +1’05”

10. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +1’05”