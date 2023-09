Bundesliga 2023/2024, quanti gol nel pomeriggio: Leverkusen e Stoccarda ne fanno 5, poker del Werder

Con ben 23 gol in 5 partite, non si può affatto dire che ci si sia annoiati in questo pomeriggio di Bundesliga 2023/2024. A prendersi la scena è il Bayer Leverkusen, che ottiene la terza vittoria in altrettante giornate e si porta momentaneamente in vetta alla classifica in solitaria. Travolto con un sonoro 5-1 il neopromosso Darmstadt nel segno di Boniface, autore di una doppietta e di un assist. Non passa inosservato neppure il 5-0 che lo Stoccarda ha rifilato al Friburgo. Doppiette di Guirassy e Fuhrich e pokerissimo di Millot per il secondo 5-0 di fila in casa (dopo quello alla prima giornata contro il Bochum).

Sorride anche il Werder Brema, che demolisce il Mainz con un netto 4-0, mentre arriva la prima sconfitta stagionale per il Wolfsburg. A Sinsheim, l’Hoffenheim s’impone in rimonta per 3-1 grazie a Brooks, Beier e Skov. Infine, l’unico pareggio del pomeriggio arriva tra Augsburg e Bochum, con gli ospiti che rimontano due volte gli avversari grazie alla doppietta di Asano.