Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo terza tappa: maglia rossa a Evenepoel

Remco Evenepoel vince la terza tappa della Vuelta 2023. Strappo incredibile del belga negli ultimi 300 metri in salita che ha permesso al corridore della Quick Step di centrare la terza vittoria nella corsa spagnola e l’undicesima stagionale. Con questo successo Evenepoel si prende anche la maglia rossa. Beffati in volata Vingegaard e Ayuso. Quarto posto per Roglic, apparso poco fresco nel finale di gara. Corsa coraggiosa di Caruso, che va in fuga nelle prime fasi ma crolla negli ultimi 3km in salita chiudendo staccato dai big.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Remco Evenepoel (Quick Step) 8:43:11 Enric Mas (Movistar Team) +5” Lenny Martinez (Groupama) +11” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +31” Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) +33” Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe) +33 Romain Bardet (Team Dsm-Firmenich) +35” Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +35” Wilco Kelderman (Jumbo Visma) +37” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +37”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Andrea Vendrame (AG2R Citroen) 42pt Andreas Kron (Lotto Dstny) 30pt Kaden Grooves (Alpecin Deceuninck) 25pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Quick Step) 10pt Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 10pt Matteo Sobrero (Team Jayco Alula) 6pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)