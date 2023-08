Basket, Mondiali 2023: Germania, Lituania e Canada conquistano il primato nei rispettivi gironi

Si conclude la prima fase dei Mondiali 2023 di basket con la Germania che, grazie al successo per 101-75 nei confronti della Finlandia, stacca il pass per la seconda fase da prima del gruppo E. Alle spalle dei tedeschi si piazza l’Australia, che vince per 109-89 lo scontro diretto con il Giappone, fuori dai giochi. La Repubblica Dominicana supera 75-67 l’Angola ed è prima nel girone A, dove l’Italia conquista il secondo posto battendo le Filippine 90-83. Primato nel raggruppamento per la Lituania, che si sbarazza agevolmente del Montenegro con lo score di 91-71, costringendo i balcanici ad accontentarsi della seconda piazza. Sempre nel gruppo D l’Egitto coglie il successo contro il Messico (100-72). Tutto facile anche per il Canada che, in virtù del travolgente successo per 101-75 ai danni della Lettonia, passa come prima proprio davanti ai baltici. Prima ed unica vittoria della Francia, che come piccola consolazione dopo l’eliminazione stende 85-79 il Libano.