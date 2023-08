Vuelta 2023, risultati e classifica quarta tappa: Groves beffa Molano sul traguardo

I risultati e l’ordine di arrivo della Vuelta 2023 aggiornate dopo la quarta tappa, la Andorra la Vella-Tarragona di 183,4 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves, conquista il successo imponendosi in volata sul colombiano dell’UAE Team Emirates, Juan Sebastian Molano, rimontato a pochi centimetri dal traguardo. Terzo posto per il belga della Lidl Trek Edward Teuns, mentre il migliore degli italiani è Andrea Vendrame della AG2R, che si piazza ancora una volta in top ten ottenendo un ottimo decimo posto.

ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA VUELTA 2023