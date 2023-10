Tre Valli Varesine 2023, risultati e classifica: Van Wilder trionfa davanti a Carapaz

Tanti big in corsa, ma alla fine alla Tre Valli Varesine 2023 la vittoria va al belga Ilan Van Wilder, della Soudal-QuickStep, che beffa la concorrenza partendo a 10 km dalla fine in solitaria facendo il vuoto: ecco di seguito i risultati e la classifica top-10 con l’ordine di arrivo di questa classica che chiude il Trittico Lombardo, 195 km con arrivo in via Sacco e tanto spettacolo. Sul podio troviamo Richard Carapaz, anche lui in solitaria, poi Aleksandr Vlasov della Bora Hansgrohe, quindi i protagonisti più attesi, Primoz Rogilic (Jumbo Visma) quarto e Tadej Pogacar (UAE Emirates) quinto. Da applausi la prova dell’italiano Filippo Zana del Team Jayco AlUla, che chiude in sesta posizione.

Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) Primož Roglic (Jumbo-Visma) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Filippo Zana (Team Jayco AlUla) Michael Woods (Israel-Premier Tech) Ion Izagirre (Cofidis) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) Ben O’Connor (AG2R Citroën Team)