Mondiali beach soccer 2023, venerdì 6 ottobre il sorteggio

Tutto pronto per il sorteggio della 12ª edizione del Mondiale di beach soccer (Dubai, 15-24 febbraio 2024) che avrà luogo venerdì 6 ottobre alle 16.30 presso la Mohammed Bin Rashid Library di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’Italia, qualificata grazie ai risultati delle Fifa Qualifiers giocate a Baku (per l’Europa ci saranno anche Bielorussia, Ucraina e Portogallo), aspetta di conoscere le rivali. Le nazionali partecipanti saranno divise in quattro gruppi da quattro. Le squadre otterranno tre punti per una vittoria nei tempi regolamentari, due punti per una vittoria nei tempi supplementari e un punto per una vittoria ai rigori. Le prime due classificate di ogni gruppo passeranno alla fase a eliminazione diretta. A seguire spazio ai quarti di finale, le semifinali, la finalina per il terzo posto e la finale per il titolo. Da quando il Mondiale è sotto l’egida Fifa, con 5 vittorie è il Brasile la selezione più titolata, seguita dalla Russia con 3 successi, dal Portogallo con 2 e dalla Francia, che vinse la prima edizione nel 2005. L’Italia ha invece ottenuto due medaglie d’argento (2019, ko in finale 6-4 col Portogallo e 2008, sconfitta 5-3 dal Brasile) e due quarti posti (2015 e 2017, battuta nella finale per il podio da Russia e Iran).