Tour of the Alps, risultati e classifica seconda tappa: bis di Geoghegan Hart, quinto Fortunato

Si concede il bis Tao Geoghegan Hart, il quale si aggiudica anche la seconda frazione del Tour of the Alps 2023. Il britannico della Ineos Grnadiers ha conquistato il secondo successo di tappa precedendo l’australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), che fino all’ultimo metro ha provato la rimonta. Terzo gradino del podio per Santiago Buitrago, in grado di aggiudicarsi la volata degli inseguitori davanti a Pavel Sivakov e al nostro Lorenzo Fortunato, autore di un altro buon piazzamento dopo il settimo posto di ieri. Oggi il corridore della Eolo-Kometa è quinto. Hag ovviamente si conferma anche leader della generale, rafforzando la sua leadership anche grazie agli abbuoni per la vittoria odierna.

ORDINE DI ARRIVO