Tour of the Alps 2023, risultati e classifica: Carr si prende l’ultima tappa, Geoghegan Hart vince la generale

Simon Carr si è aggiudicato l’ultima tappa del Tour of the Alps 2023, con la classifica generale che ha invece visto trionfare Tao Geoghegan Hart. L’irlandese della EF Education-Easy Post nell’ultimo tratto in salita della frazione odierna è riuscito a staccare i suoi compagni di fuga, arrivando al traguardo con quasi un minuto di vantaggio sul Georg Steinhauser, che in volata ha avuto la meglio sul nostro Matteo Fabbro. Buona tappa per i colori azzurri, con ben tre rappresentanti in top-10: oltre a Fabbro ci sono anche Luca Covilli in sesta piazza e Andrea Vendrame decimo.

Geoghegan Hart, vincitore di due tappe, invece ha chiuso la generale in primaa posizione davanti al connazionale Carthy di 22″, mentre sul terzo gradino del podio ci sale l’australiano Haig. Chiudo sesto Lorenzo Fortunato, a 38″ dal vincitore della corsa.

