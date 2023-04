“Ognuno di noi deve mangiare bene”. Dalla Francia: “Le parole di Mbappé sono rivolte a Verratti”

Non un clima carino quello che trapela in casa PSG. L’eliminazione in Champions League, come ogni anno, ha lasciato scorie molto grosse e presumibilmente porterà l’esonero di un altro allenatore negli ultimi anni: Galtier infatti sarebbe al passo d’addio non essendo in linea con molti dello spogliatoio parigino. A questo clima poco carino, si aggiunge anche un presunto scambio di battute fra Kylian Mbappé e Marco Verratti. Nel post partita della partita contro il Bayern Monaco, il francese ha puntualizzato: “Ognuno di noi deve mangiare bene“. Queste frasi avrebbero come principale destinatario proprio Marco Verratti. L’indiscrezione è stata lanciata da Le Parisien per descrivere e sottolineare un clima veramente infuocato nello spogliatoio del PSG. Nello specifico, infatti, il francese avrebbe lanciato questa frecciatina nei confronti del compagno di squadra che, sempre secondo Mbappé, avrebbe delle abitudini alimentari poco adeguate al ruolo.