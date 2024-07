Tour de France 2024: si chiude la seconda settimana, cosa aspettarsi dagli ultimi sette giorni della Grand Boucle

Si è chiusa ieri la seconda settimana del Tour de France 2024. Oggi i corridori godranno del secondo, e ultimo, giorno di riposo a Gruissan. Da domani si tornerà in strada per le ultime sei tappe fino al finale con la Monaco-Nizza di domenica 21 luglio. Seconda settimana che ha visto il dominio di Tadej Pogacar sui Pirenei. Nelle due durissime tappe di montagna lo sloveno della UAE Emirates ha dominato la concorrenza di Jonas Vingegaard (Team Visma) e di Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) sia nella Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (sabato 13), sia nella Loudenvielle – Plateau de Beille (domenica 14). La classifica generale ora vede Pogacar con 3’09” di vantaggio su Vingegaard e 5’19” su Evenepoel. Un margine difficile da colmare viste le poche occasioni rimaste per il danese. Saranno due le tappe in cui Pogacar sarà chiamato a difendersi: la Embrun – Isola 2000 (venerdì 19) e la Nizza – Col de La Couillole (sabato 20). Un dislivello totale di 9000 metri (rispettivamente 4400 e 4600), due GPM Horse Categorie (Col de Vars e Cime de La Bonette nella Embrun – Isola 2000) e quattro GPM di prima categoria (arrivo in salita a Isola 2000, Col de Turini, Col de Colmiane e arrivo in salita sul Col de La Couillole). Sarà durissima per Vingegaard e non è escluso che Pogacar possa allungare ancora di più in una corsa alla maglia gialla ormai quasi definitivamente chiusa.

LE CLASSIFICHE MAGLIA PER MAGLIA

Il nostro Giulio Ciccone (Lidl – Trek) continua a tenere alti i colori azzurri e sta difendendo con forza un ottimo ottavo posto (15’48”). Nell’ultima settimana possibile sorpresa il giovane Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), entrato ieri in top ten con 16’32” di ritardo. Biniam Girmay si conferma in testa nella classifica velocisti con 363 punti e tre tappe vinte (migliore per tappe vinte insieme a Pogacar). Insegue Jasper Philipsen (277 punti), che è riuscito a mettere il suo sigillo sul Tour nella Orleans – Saint-Amand-Montrond. Anche la maglia a pois è cosa di Tadej Pogacar, che guida la classifica con 77 punti. Secondo Vingegaard con 58 punti. La maglia bianca dovrebbe restare anche per la settimana a venire nelle mani di Evenepoel, che deve difendere sei minuti di vantaggio su Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers). Vedremo se gli ultimi sei giorni del Tour de France regaleranno sorprese o se incoroneranno per la terza volta negli ultimi cinque anni il fenomeno Pogacar.