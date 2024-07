Atp Amburgo 2024: Cobolli avanti, Altmaier steso in tre set

Flavio Cobolli avanza al secondo turno del torneo Atp 500 di Amburgo 2024. Il tennista romano ha sconfitto il padrone di casa Daniel Altmaier in tre set, con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 in due ore e 38 minuti di gioco. Buona gara per il classe 2002 contro un avversario insidioso sulla superficie, anche se in calo nelle ultime uscite. Cobolli attende ora al secondo turno il vincente della sfida tra il cinese Zhizhen Zhang, testa di serie numero 8, e il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

LA CRONACA DEL MATCH – Nel secondo confronto tra i due, dopo il precedente del 2021 ad Umago vinto dal tedesco sempre su terra, l’azzurro non concede palle break nel primo set. A differenza di Altmaier che invece è costretto a cancellarne sei. Le prime quattro nel quinto game, quando Flavio riesce a salire sullo 0-40. La reazione del tedesco non si fa attendere, ma con un altro gratuito concede una nuova chance a Cobolli. Il numero 71 al mondo ritrova però la lucidità rifugiandosi nel servizio al momento giusto e riesce a venir fuori dal primo momento complicato del match. Nel settimo game però un doppio fallo spalanca altre due palle break a Cobolli, che con una gran risposta aggressiva di dritto si prende l’allungo decisivo. Ai vantaggi conferma il break di vantaggio (5-3) e poi con due prime esterne consecutive va a chiudere il primo set sul 6-4 in 48 minuti.

In apertura di secondo set Cobolli non sfrutta due palle break, ma tiene subito il servizio a zero come nel primo periodo. Il break arriva nel quinto game dopo due chance: il tedesco cancella la prima con lo smash a rimbalzo, ma alla seconda opportunità è un suo errore col dritto a regalare il 3-2. Da questo momento però inizia il momento di difficoltà di Cobolli che sale sul 4-2 dopo aver cancellato due palle break, ma nell’ottavo gioco non riesce ad impedire al rivale di strappare il servizio (4-4). Cambia l’inerzia della partita, anche se Flavio ritrova un’opportunità di break senza riuscire a sfruttarla (4-5). Si va in un tie break non privo di rimpianti per il tennista romano che prima spreca un match point sul 6-5 e poi con un errore gratuito di dritto regala il secondo set ad Altmaier (6-8).

Il terzo set scorre rapido, con entrambi i giocatori al servizio che la fanno da padrone e concedono pochissimo. L’equilibrio si spezza nell’ottavo gioco in favore di Cobolli: una gran risposta sui piedi del suo avversario gli regala il break al primo tentativo e lo porta a servire per chiudere la gara. Sul 5-3 e servizio prima fallisce due match point a causa di un errore col dritto e di una smorzata in rete, ma alla terza opportunità passa con la volée alta di rovescio e chiude il set 6-3 portandosi a casa il match.