Tour de France 2024, Remco Evenepoel all’esordio: “Andremo avanti giorno per giorno”

Tutto pronto per il Tour de France 2024, che scatta sabato 29 giugno da Firenze per un’inedita “Grand Départ” italiana nella culla del Rinascimento. Tra i tanti big attesi al via della Grande Boucle c’è anche Remco Evenepoel, che fa il suo esordio al Tour in quella che sarà la sua quinta apparizione in un Grande Giro. Il talento belga, vincitore della Vuelta 2022, quest’anno ha raccolto vittorie di tappa sia alla Parigi-Nizza che al Giro del Delfinato e ora cercherà ulteriori conferme in qualità di capitano della Soudal Quick-Step.

“Ogni bambino che si innamora del ciclismo sogna di correre il Tour de France – spiega Evenepoel – Sono entusiasta di poterlo correre per la prima volta e di farlo con questa grande squadra. Siamo pronti a dare il massimo, vorrei fare dei bei risultati ma allo stesso tempo so di essere all’esordio in una corsa che è molto dura e diversa da tutte le altre. Andremo avanti giorno per giorno per capire come andrà.” In casa Soudal Quick-Step a completare la squadra ci saranno in primis Jan Hirt e Mikel Landa, rispettivamente in top-10 all’ultimo Giro d’Italia e secondo alla Vuelta a Catalunya. Con loro anche Yves Lampaert, Gianni Moscon, Casper Pedersen, Ilan Van Wilder e Louis Vervaeke.