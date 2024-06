Fiorentina, Palladino si presenta: “Sono arrivato in una grande società, vogliamo fare bene”

“La Fiorentina è una grande società. Sono molto motivato di essere arrivato in un ambiente fantastico, con dei grandi tifosi. Vogliamo lavorare bene, stiamo programmando tutto“. L’ha detto Raffaele Palladino, nuovo tecnico della Fiorentina, durante la sua conferenza stampa di presentazione al Viola Park.

“Italiano ha ottenuto risultati fantastici e creato un grande gruppo: dobbiamo proseguire questo percorso. Ho parlato con tutti i calciatori, rintracciandoli per tutto il mondo, e li ho sentiti carichi. Torneranno dal riposo con una gran voglia di ripartire e continuare a fare bene – ha aggiunto Palladino, che ha poi voluto ringraziare il Monza – Se oggi sono qui in una grande società è anche grazie a chi mi ha dato la possibilità di allenare in Serie A. Ringrazio il presidente Berlusconi per aver creduto in me e Adriano Galliani per essere stato un maestro di vita e di calcio“.

Sulle ambizioni del club, invece: “Dobbiamo continuare a fare bene. Voglio che la nostra squadra giochi a calcio, divertendo e comandando la partita. Nell’ambiente vedo molta positività e questo mi fa ben sperare. Per me è un sogno essere qui, a giocarmi l’Europa, mentre due anni fa allenavo in Primavera. Firenze è una tappa meravigliosa e farò tutto il possibile per regalare grandi soddisfazioni alla società e ai tifosi. Non faccio promesso, ma daremo tutto visto che non manca niente per costruire qualcosa di importante“. Infine, sul mercato: “Sono consapevole che a Firenze ci sono stati attaccanti di un certo valore e che i tifosi si aspettano un attaccante importante. Faremo del nostro meglio e mi auguro che arrivi qualcosa. Giocatori in scadenza di contratto? Valuteremo con la società“.