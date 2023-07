Tour de France 2023, risultati e ordine d’arrivo prima tappa: vince Adam Yates davanti al fratello Simon, Pogacar terzo

Adam Yates vince la prima tappa del Tour de France 2023. Si parte da Bilbao dallo stadio San Mames e si arriva sempre a Bilbao, passando per Guernica e diversi borghi spagnoli. Corsa di attesa fino al 50esimo chilometro con Pogacar e Vingegaard che provano a fare il vuoto insieme al francese Lafay a 20km dalla fine. I fratelli Yates, Adam e Simon, riescono a rientrare e a mettersi in testa alla corsa. Ultimi chilometri dove i due inglesi fanno il vuoto duellando in una volata dove vince Adam di 4 secondi su Simon. Maglia gialla per il ciclista della UAE EMIRATES, vittoria numero 40 in stagione per la casa ciclistica, davanti al fratello e allo sloveno Pogacar, autore di una super volata dove ha battuto Vingegaard, nono all’arrivo, Pinot, quarto, e Lafay, sesto. Si ritorna in pista domani per la seconda tappa con i 209km da Vitoria Gateiz a San Sebastian.

1. Adam Yates (UAE EMIRATES) 4h22’49”

2. Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) 4h22’53’

3. Pogacar (UAE EMIRATES) 4h23’01”

4. Pinot (GROUPAMA) 4h23’01”

5. Woods (ISRAEL-PREMIER TECH) 4h23’01”

6. Lafay (COFIDIS) 4h23’01’

7. Hindley (BORA-HANSGROHE) 4h23”01”

8. Skjelmose (TREK) 4h23’01”

9. Vingegaard (JUMBO-VISMA) 4h23’01”

10. Gaudu (GROUPAMA) 4h23’01”